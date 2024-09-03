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03 сентября 2024 года 11:55
Четверть населения РФ хочет иметь собственный бизнес
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Сергей Мальгавко/ТАСС
3 сентября. FINMARKET.RU - Каждый четвертый россиянин (25%) хотел бы открыть собственное дело, из них 40% предпочли бы заняться бизнесом вместе со своей семьей. Самым популярным направлением для этого в большинстве регионов традиционно считаются торговля и сфера услуг, однако жители Дальнего Востока выбирают транспорт и логистику. Об этом говорят результаты исследования, проведенного ВТБ в преддверии ВЭФ-2024. Большинство опрошенных (35%) озвучили размер необходимого стартового капитала от 300 тысяч до 1 млн рублей. 18% респондентов считают, что для открытия своего дела им хватило бы менее 300 тысяч рублей. От 1 млн рублей и выше требуется 17% опрошенных. В качестве предпочитаемых сфер для бизнеса наибольшую долю в 20% заняли торговля и обслуживание, на втором месте дизайн и творчество - 9%, третье место с долей в 8% у производства, промышленности и строительства. Несколько иная ситуация на Дальнем Востоке, здесь чаще всего планируют бизнес в сфере транспорта и логистики (27%). "Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен. Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур. Наше исследование показало, что более 70% респондентов в открытии бизнеса полагаются на поддержку банков. ВТБ активно работает с начинающими предпринимателями, предлагая свою экспертизу, сервисы и помощь на всех этапах развития", - отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ. Около 40% опрошенных планируют накопить стартовый капитал, еще 26% хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы только четверть опрошенных, еще 11% уже располагают необходимой для этого суммой. В ответ на вопрос о том, что помогло бы открыть бизнес прямо сейчас, чуть более половины респондентов назвали стартовый капитал. Четкий бизнес-план и готовая стратегия простимулировали бы 47% опрошенных, еще столько же назвали поддержку государства и низкие налоги, 45% нуждаются в перспективной идее, 35% - в грамотном бизнес-партнере и помощниках. Основные страхи будущих бизнесменов - риск не окупить затраты и прогореть (69%), вероятность бюрократии и коррупции (35%) или "грязной" конкуренции и рейдерства (28%). Исследование проводилось в августе 2024 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет, количество участников - 1500 человек.
Опубликовано Финмаркет
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