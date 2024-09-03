В Москве цены на аренду элитного жилья достигли предела

3 сентября. FINMARKET.RU - В Москве побит исторический рекордаренды метра элитного жилья, заявляют риелторы. Об этом, например, говорится в исследовании столичного агентства элитной недвижимости "Intermark Аренда", пишет "Российская газета"

В исследовании сообщается, что по итогам июля стоимость аренды элитного квадратного метра достигла максимума за всю историю наблюдения за рынком - 2980 руб./кв. м, что почти на 40% выше 2023 года. По мнению аналитиков, это происходит на фоне дефицита предложения элитных квартир. В итоге арендаторам приходится ужимать свои запросы до бизнес-класса и загородных домов в Подмосковье, а если в самой Москве, то снимать квартиру площадью поменьше.

По словам руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олега Репченко, рынок аренды, как элитной, так и обычной, рухнул еще в 2022 году. Летом 2022 года на рынке элитной недвижимости был установлен антирекорд - и цены рухнули процентов на 30, и объем предложений был на историческом максимуме - раза в два превышал свой нормальный уровень.

За минувшие 2 года цены просто вернулись к прежнему уровню. Предпосылкой к этой проблеме стали и низкие темпы строительства элитного жилья в 2015-2020 годы, когда таких новых домов строилось мало, считает директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова. Сказывается на дефиците съемных квартир и подорожавшая ипотека. Многие обеспеченные люди не готовы брать ипотеку по высокой ставке, но в то же время хотят жить с комфортом и вместо покупки жилья арендуют его.

Как отмечают эксперты,на дорогие квартиры остается высоким, особенно в деловых и престижных районах - его обеспечивают представители бизнес-кругов, которые возвращаются в столицу в преддверии делового сезона. Кроме того, рост спроса на жилье подогревают и московские компании, которые наращивают штат за счет представителей из регионов.

По прогнозам экспертов, сейчас цены на аренду элитного жилья достигли предела. Дальше расти им некуда: спроса не будет.