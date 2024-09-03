Корпоративные эмитенты привлекли в августе почти полтриллиона рублей

3 сентября. FINMARKET.RU -корпоративных заемщиков на внутреннем долговом рынке в августе сохранилась на высоком уровне, свидетельствуют данные Cbonds. За месяцпровели 114 размещений суммарным объемом 476 млрд руб., что лишь на 12% ниже максимума этого года, установленного в июле, и второй по величине результат для данного периода. Больший объем средств компании привлекали в последний летний месяц на российском долговом рынке лишь в августе 2023 года, когда объем заимствований превысил 550 млрд руб., пишет "Коммерсант"

Эмитенты продолжали активно привлекать средства на долговом рынке на фоне роста ключевой ставки. Если в конце августа 2023 г. ставка лишь достигла 12%, то в этом году она на протяжении всего месяца находилась на отметке 18%. Выше ключевая ставка была лишь в марте 2022 г., когда на фоне турбулентности на финрынках регулятор поднял ее с 9,5% до 20%.

Вместе с тем участники рынка отмечают возросшие риски дефолтов, рост числа которых пока сдерживают возможностью компаний привлекать финансирование на открытом рынке и перекладывать рост стоимости фондирования на конечную стоимость товаров и услуг. Но эта ситуация не может продолжаться долго, так как ведет к падению маржинальности бизнеса и способности обслуживать долг по высоким ставкам.