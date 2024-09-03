Долги по кредиткам подскочили почти в 1,5 раза

3 сентября. FINMARKET.RU -россиян по кредитным картам подскочили почти в 1,5 раза за год, пишут "Известия" . Портфель кредитных карт по итогам июля т.г. достиг рекордных значений, следует из данных крупных бюро кредитных историй, а общий объем долгов физлиц в этом сегменте дошел до 4,8 трлн рублей - это на 42% (или в 1,4 раза) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, отмечается в сведениях Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За это же время число открытых карт выросло до 82 млн, или всего на 16%.

В БКИ "Скоринг бюро" также сообщили об ускоренном росте сегмента - на 40% в июле по сравнению с таким же месяцем лета прошлого года. По их данным, общая сумма долгов граждан по таким картам по состоянию на конец июля превысила 3,9 трлн рублей (сведения разных игроков рынка различаются, поскольку в них хранится информация от разных банков). При этом количество выданного "пластика" растет медленнее - лишь на 11%, до 94 млн, говорится в данных бюро. В июле т.г. в сопоставлении с прошлогодним средний чек по кредиткам вырос на 15% и достиг максимальных 113 тыс. рублей.

В крупных банках "Известиям" подтвердилипортфеля в сегменте.

Как отметил старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин, розничное кредитование растет, поскольку в обществе сохраняются высокие инфляционные ожидания. При этом россияне готовы тратить в долг на фоне увеличения располагаемых доходов (они уверены, что в любой момент смогут погасить заем по карте) и макроэкономической неопределенности, напомнил он.

Наряду с рекордным ростом портфеля кредиток зафиксировано увеличение уровня просроченной задолженности. По данным ОКБ, в этом сегменте объем необслуживаемых долгов от 90 дней и более по итогам июля вырос почти на треть, до 579 млрд. А число таких карт увеличилось на четверть, до 7 млн.

Показатели просрочки на конец июля нынешнего года в суммарном и количественном выражениях выросли на 15% - до 459 млрд рублей и до 7 млн штук соответственно, заявили и в "Скоринг бюро".

А в банках заверили "Известия", что кредитное качество стабильно и роста просрочки не наблюдается.