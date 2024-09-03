Банки стали просить импортеров о подтверждении приема денег в Китае

3 сентября. FINMARKET.RU - По мере усложнения расчетов с Китаем отдельные отечественные банки стали просить импортеров, желающих отправить платеж в, письменное заверение, что местный банк точно примет деньги. Об этом "Ведомостям" рассказал столкнувшийся с проблемой импортер и подтвердил консультант по внешнеторговым расчетам. Такую информацию должен сообщить российскому партнеру китайский поставщик.

Речь идет только о тех российских банках, которые сохраняют возможность делать прямыев банки КНР, а не через посредников, подчеркивают предправления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев и гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин.

Просьбы подтвердить получение платежа один из собеседников "Ведомостей" связывает с тем, что зачастую китайские банки возвращают оплаты, поскольку видят для себя в их проведении риск подпасть под вторичные санкции.

Но далеко не у всех китайских поставщиков есть возможность уточнить информацию по частным каналам в банке, говорит гендиректор юрфирмы SinoRuss Сурана Раднаева, считая такие случаи частными. К тому же это неофициальная услуга, так что никто никому ничего не гарантирует, тем более в серьезных банках, предупреждает она, менеджер может разве что оценить перспективы прохождения платежа, поделиться практикой и опытом, указать на подводные камни. Прохождение платежа в первую очередь зависит от категории товара, суммы сделки, получателя товара в России, перечисляет Раднаева, все это китайский банк подробно проверит, а итоговое решение обычно принимается коллегиально.

Как замечает еще один собеседник, близкий к теме международных расчетов, практика получения, что деньги пройдут, является эталоном для операций, которые носят нерутинный/неординарный характер, например в рамках M&A-сделок. А подтверждение по рутинным платежам, которые носят регулярный характер, не только избыточно, но и, вероятно, невозможно, так как банк не станет давать подтверждение по десяткам, сотням и тысячам операций.

Доля возвращаемых китайскими банками платежей очень сильно увеличилась за последние два месяца, констатирует Порошин, с трудностями сталкиваются в том числе платежные агенты, которые вынуждены предоставлять все больше документов по требованию китайских коллег, но и это не гарантирует прохождения средств.