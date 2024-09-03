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03 сентября 2024 года 08:35
Банки стали просить импортеров о подтверждении приема денег в Китае
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Александр Демьянчук/ТАСС
3 сентября. FINMARKET.RU - По мере усложнения расчетов с Китаем отдельные отечественные банки стали просить импортеров, желающих отправить платеж в КНР, письменное заверение, что местный банк точно примет деньги. Об этом "Ведомостям" рассказал столкнувшийся с проблемой импортер и подтвердил консультант по внешнеторговым расчетам. Такую информацию должен сообщить российскому партнеру китайский поставщик. Речь идет только о тех российских банках, которые сохраняют возможность делать прямые платежи в банки КНР, а не через посредников, подчеркивают предправления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев и гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин. Просьбы подтвердить получение платежа один из собеседников "Ведомостей" связывает с тем, что зачастую китайские банки возвращают оплаты, поскольку видят для себя в их проведении риск подпасть под вторичные санкции. Но далеко не у всех китайских поставщиков есть возможность уточнить информацию по частным каналам в банке, говорит гендиректор юрфирмы SinoRuss Сурана Раднаева, считая такие случаи частными. К тому же это неофициальная услуга, так что никто никому ничего не гарантирует, тем более в серьезных банках, предупреждает она, менеджер может разве что оценить перспективы прохождения платежа, поделиться практикой и опытом, указать на подводные камни. Прохождение платежа в первую очередь зависит от категории товара, суммы сделки, получателя товара в России, перечисляет Раднаева, все это китайский банк подробно проверит, а итоговое решение обычно принимается коллегиально. Как замечает еще один собеседник, близкий к теме международных расчетов, практика получения подтверждения, что деньги пройдут, является эталоном для операций, которые носят нерутинный/неординарный характер, например в рамках M&A-сделок. А подтверждение по рутинным платежам, которые носят регулярный характер, не только избыточно, но и, вероятно, невозможно, так как банк не станет давать подтверждение по десяткам, сотням и тысячам операций. Доля возвращаемых китайскими банками платежей очень сильно увеличилась за последние два месяца, констатирует Порошин, с трудностями сталкиваются в том числе платежные агенты, которые вынуждены предоставлять все больше документов по требованию китайских коллег, но и это не гарантирует прохождения средств.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, КНР, платежи, подтверждения
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