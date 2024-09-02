Новые правила телефонной связи прописали на 6 лет

2 сентября. FINMARKET.RU - С 1 сентября начали действовать новыеоказания услуг телефонной связи. Операторы связи не смогут сменить тарифный план без согласия клиента. Все услуги, которые входят в тарифный план, пересматривать будет нельзя. Абонентскую плату, то есть сам тариф, компании смогут по-прежнему повышать в одностороннем порядке, пишет "Российская газета".

Среди новых положений - допускается возможность предоставления счета или информации о задолженности посредством личного кабинета на едином портале госуслуг при наличии у абонента подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации. Кроме того, перенести номер от одного оператора к другому можно будет дистанционно с помощью электронной подписи. В целях противодействия мошенническим действиям с согласия абонента может устанавливаться ограничение на передачу текстовых сообщений.

Отсутствие использования услуг связи абонентом в период, установленный в договоре, но не менее 90 календарных дней, признается конклюдентными действиями (молчаливым согласием - ред.), направленными на расторжение договора по инициативе абонента. Звонок менее трех секунд не засчитывается, а в перечень номеров, звонки на которые должны быть всегда бесплатными, добавят справочные службы минобороны.

Новые правила будут действовать шесть лет.

Новые правила расширяют каналы коммуникации операторов с абонентом в случае изменения условий оказания услуг, наличия задолженности и т.п., пояснили "РГ" в МТС. "Часть этих требований уже реализуется операторами, изменения носят чисто технический характер. Норма, позволяющая переиспользовать номер, который не использовался более 90 дней, связана с ограниченностью ресурса номерной емкости. Государство заинтересовано в том, чтобы неиспользуемый ресурс был доступен для оказания услуг", - сообщили в пресс-службе оператора.