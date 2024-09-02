Летнее замедление в экономике превращается в спад

2 сентября. FINMARKET.RU - Больше года назад российский Центробанк начал регулярное повышение ключевой ставки в целях борьбы с инфляцией. За последние 13 месяцев политики сверхвысоких ставок никаких признаков снижения инфляции в России так и не обнаружилось. Но, вероятно, начался экономический пишет "Независимая газета".

В жилищном строительстве развивается кризис из-за отказа граждан от аномально дорогих кредитов. Грузоперевозки в стране по итогам полугодия отстают от прошлогодних показателей больше чем на 3%. При этом спад промышленного производства вофициально фиксируется в июне и в июле 2024 года. Оснований для улучшения промышленной статистики в августе почти нет.

В июле 2024 года объем промышленного производства в РФ уменьшился по сравнению с предшествующим месяцем на 0,8% после сокращения в июне на 1,5%.

"О формировании полноценной тенденции сокращения производства (с учетом предшествующей позитивной динамики) говорить пока преждевременно, но закрепление стагнации – налицо", – считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на отчет которых ссылается "НГ". По их словам, в июле продолжилась «отрицательная коррекция» объемов промышленного производства после роста в первом квартале и скачка выпуска в мае 2024 года.