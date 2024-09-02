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02 сентября 2024 года 09:43
Летнее замедление в экономике превращается в спад
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Артем Геодакян/ТАСС
2 сентября. FINMARKET.RU - Больше года назад российский Центробанк начал регулярное повышение ключевой ставки в целях борьбы с инфляцией. За последние 13 месяцев политики сверхвысоких ставок никаких признаков снижения инфляции в России так и не обнаружилось. Но, вероятно, начался экономический спад, пишет "Независимая газета". В жилищном строительстве развивается кризис из-за отказа граждан от аномально дорогих кредитов. Грузоперевозки в стране по итогам полугодия отстают от прошлогодних показателей больше чем на 3%. При этом спад промышленного производства в РФ официально фиксируется в июне и в июле 2024 года. Оснований для улучшения промышленной статистики в августе почти нет. В июле 2024 года объем промышленного производства в РФ уменьшился по сравнению с предшествующим месяцем на 0,8% после сокращения в июне на 1,5%. "О формировании полноценной тенденции сокращения производства (с учетом предшествующей позитивной динамики) говорить пока преждевременно, но закрепление стагнации – налицо", – считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на отчет которых ссылается "НГ". По их словам, в июле продолжилась «отрицательная коррекция» объемов промышленного производства после роста в первом квартале и скачка выпуска в мае 2024 года.
Опубликовано Финмаркет
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