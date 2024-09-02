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02 сентября 2024 года 09:08
Применение плавающих ставок по кредитам и займам ограничено
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
2 сентября. FINMARKET.RU - С 1 сентября в России будет ограничено применение плавающих ставок по кредитам и займам. Это нужно, чтобы снизить риски резкого увеличения ставок для физлиц и микропредприятий, пишет "Российская газета". Теперь минимальный размер такого кредита должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты по данным Росстата, умноженной на 1000, сейчас это около 74 млн рублей. Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму с 1 сентября будет нельзя. "Исключение составят ипотечные кредиты с переменной ставкой на сумму от 15 до 74 млн рублей, если они выданы на срок менее двадцати лет. При этом изначальное значение переменной ставки может быть увеличено только на одну треть, но не более чем на четыре процентных пункта. В случае увеличения переменной ставки срок возврата кредита может быть продлен по требованию заемщика не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на четыре года", - указывали в Банке России. По кредитам микропредприятиям в плане ограничений на максимально возможное увеличение процентной ставки и срока возврата кредитов правила будут те же. Но для них не установлены ограничения по размеру кредита и его обеспечению.
Опубликовано Финмаркет
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