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02 сентября 2024 года 08:33
Ипотеке прогнозируют падение спроса и в 2025 году
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Юрий Смитюк/ТАСС
2 сентября. FINMARKET.RU - Высокие ставки на рынке и окончание льготных программ, доступных массовым категориям заемщиков, скажутся на ипотеке и в 2025 году. Эксперты полагают, что слова главы Сбербанка Германа Грефа, предрекшего рынку пару лет "болезни", начнут сбываться, пишет "Коммерсантъ". В частности, в агентстве НРА прогнозируют, что объемы выдачи ипотеки в 2025 году составят 1 млн кредитов на 3,8–4,2 трлн руб. Из них объем выдач "рыночной" ипотеки — около 1,68 трлн руб., льготной — около 2,5 трлн руб. Это также существенно ниже объема рекордного 2023 года, когда было предоставлено 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб. "На середину августа 2024 года ставки стали носить заградительный характер",— отмечают в НРА. По данным АО "Дом.РФ", средние ставки по ипотеке достигли 20,83–20,87% годовых.
Опубликовано Финмаркет
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