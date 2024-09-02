Ипотеке прогнозируют падение спроса и в 2025 году

2 сентября. FINMARKET.RU - Высокие ставки на рынке и окончание льготных программ, доступных массовым категориям заемщиков, скажутся на ипотеке и в 2025 году. Эксперты полагают, что слова главы Сбербанка Германа Грефа, предрекшего рынку пару лет "болезни", начнут сбываться, пишет "Коммерсантъ".

В частности, в агентстве НРА прогнозируют, что объемы выдачи ипотеки в 2025 году составят 1 млн кредитов на 3,8–4,2 трлн руб. Из них объем выдач "рыночной" ипотеки — около 1,68 трлн руб., льготной — около 2,5 трлн руб. Это также существенно ниже объема рекордного 2023 года, когда было предоставлено 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб.

"На середину августа 2024 года ставки стали носить заградительный характер",— отмечают в НРА.

По данным АО "Дом.РФ", средние ставки по ипотеке достигли 20,83–20,87% годовых.