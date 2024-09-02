Для приоритетных отраслей переобучат 1,5 млн специалистов

2 сентября. FINMARKET.RU - Правительство рассчитывает переподготовить с 2025 по 2030 г. 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадрового дефицита в приоритетных отраслях экономики. Задача по созданию системы профессионального переобучения и повышения квалификации кадров будет реализована в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости". Он станет частью нового национального проекта "Кадры", последняя версия его паспорта есть у " Ведомостей ". Отвечать за достижение результата по этому направлению будет Минтруд.

По плану министерства, в год учебные учреждения будут выпускать 250 000 специалистов для нужд приоритетных отраслей, в 2023 г. этот показатель достиг 198 000 человек, следует из документа. Таким образом, с 2025 г. по 2030 г. программы переобучения пройдут 1,5 млн человек.

Кроме переобучения до 2030 г. кабмин рассчитывает увеличить показатель трудоустройства выпускников до 77% за шесть лет в первый год после завершения обучения (в 2023 г. он составил 70%) и до 81,4% во второй год после выпуска (в 2023 г. – 73,7%). Такие параметры предлагается включить в состав другого федерального проекта, который также входит в состав национального, – "Образование для рынка труда".