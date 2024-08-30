Сроки строительства жилья ускорились благодаря сокращению административных барьеров

30 августа. FINMARKET.RU - По данным Минстроя, с 2021 годареализации строительных объектов в России сократились почти в 2 раза - с 2,1 до 1,3 тысячи дней. Добиться таких результатов удалось во многом благодаря сокращению объема документации, необходимой для начала стройки, - с 989 до 607 единиц, пишет "Российская газета"

Ускорение темпов сдачи готового жилья в последние годы очень существенно сказалось на объемах его ввода. Например, в 2023 году этот показатель вырос на 7,5% год к году - до 110,4 млн кв. метров - абсолютный рекорд за всю историю России. Это означает, что страна не только успешно реализует нацпроект "Жилье и городская среда", способствуя улучшению жилищных условий граждан, но и делает это в соответствии с 11-й целью устойчивого развития ООН, подразумевающей обеспечение безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов.

Как отметила в беседе с "РГ" основатель и управляющий партнер компании Solid Case Юлия Ткачева, помимо снижения административных барьеров на сроки строительства существенно повлияли изменения в ряде регуляторных норм - в частности, речь идет о введении эскроу-счетов и внесении поправок в ФЗ-214. Наращивать темпы застройщиков заставляет не только то, что им приходится обслуживать займы по эскроу-счетам, но и то, что уже в ближайшем времени может быть снят мораторий на взыскание неустоек за срывы сроков сдачи новостроек.

Руководитель направления строительного контроля и службы технического заказчика консалтинговой компании "НЭО" Сергей Нецветаев отмечает, что одним из позитивных примеров упрощения административных процедур стала возможность начать подготовительные работы до получения разрешения на, что сокращает сроки возведения объекта.

Некоторые эксперты наблюдают и негативные тенденции в строительстве. Так, сокращение сроков может отразиться на качестве постройки, так как застройщики стараются минимизировать расходы за счет использования дешевых материалов и низкоквалифицированной рабочей силы.

Но другие эксперты отмечают, что снижение требований административного характера в подавляющем большинстве случаев не приводит к отказу от соблюдения норм и обеспечения качества выполняемых работ. А автоматизация и цифровизация процессов в целом помогли повысить безопасность строительства и лучше соблюдать требования охраны труда.