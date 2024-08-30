В РФ разрабатываются предложения по запуску экспериментального правового режима для такси

30 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и Минтранс разрабатывают предложения по запуску экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере таксомоторных перевозок легковыми. Об этом "Ведомостям" рассказали представители этих органов власти.

Новый эксперимент будет включать ряд новаций и технических решений, которые будут проходить апробацию в реальной жизни, сказал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. В частности, в рамкахпредлагается осуществить тестирование сервиса доверенного цифрового контура для обмена транспортными документами, онлайн-урегулирования споров и убытков в рамках ОСАГО, уточнил он.

Минтранс подтверждает разработку предложений о запуске ЭПР в сфере перевозок легковым такси, говорит представитель министерства. По его словам, в новые режимы смогут попасть инновации, которые ускорят развитие транспорта в регионах, - набор экспериментальных технологий сейчас прорабатывается вместе с ключевыми компаниями транспортной отрасли.

"Яндекс такси" поддерживает идею ввода ЭПР для пассажирских перевозок и готово внедрять онлайн-решения по страхованию поездок в его рамках, сказал "Ведомостям" представитель компании. Например, можно упростить оформление европротоколов, сделать дистанционным осмотр транспортных средств при небольших ДТП, допускает он.

Поддерживает разработку ЭПР для легковых такси на федеральном уровне и директор управляющей организации сервиса заказа такси "Максим" Максим Шушарин.

Вопросы внедрения новых технологий и подходов к регулированию такси обсуждаются уже давно, говорит исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская. По ее словам, для них уже созрела "цифровая среда", но пока она почти не используется. Цифровизацию стоит вводить именно через ЭПР, полагает Лозинская. "Для ее внедрения не требуется бюджетных средств - можно использовать технологические площадки агрегаторов. При этом перевозчики получат бенефиты в виде снижения затрат на ведение бизнеса. По нашим расчетам, они составят от 20 до 25%", - говорит эксперт.