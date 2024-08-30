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30 августа 2024 года 09:53
МСП допустят на рынок углеродных единиц
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EPA/TACC
30 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило новое постановление, согласно которому российские компании из сектора МСП и индивидуальные предприниматели будут допущены на рынок углеродных единиц. Ожидается, что инициатива позволит расширить практику обмена такими единицами без избыточных регуляторных норм вроде включения малых компаний в соответствующий реестр, но с достаточной прозрачностью операций, пишет "Российская газета". Ранее предполагалось, что крупные компании будут включены в трансграничный рынок углеродных единиц, но с введением ряда санкций такая практика стала невозможной. Новые правила позволят широкому спектру небольших предприятий производить зачет углеродных единиц для сокращения углеродного следа иных компаний - в первую очередь крупного бизнеса из промышленного сектора. Профильные эксперты отмечают, что в первую очередь изменения в практике скажутся на подходах к реализации масштабных экологических проектов внутри страны. Расширение круга участников рынка при внедрении новых более строгих нормативно-правовых изменений будет подталкивать крупный бизнес к запуску новых инициатив в области сохранения окружающей среды и устойчивого развития в целом. В целом новая инициатива соответствует перспективе значительной корректировки правительственных планов по сокращению углеродного следа. Ранее стало известно, что Минэкономразвития в рамках федерального проекта "Низкоуглеродное развитие" планирует понизить предельно допустимый уровень нетто-выбросов СО2 на 11% с прежних 1,67 млрд тонн, закрепленных в стратегии от 2021 года, до 1,48 млрд тонн к 2030 году.
Опубликовано Финмаркет
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