МСП допустят на рынок углеродных единиц

30 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило новое постановление, согласно которому российские компании из сектораи индивидуальные предприниматели будут допущены науглеродных единиц. Ожидается, что инициатива позволит расширить практику обмена такими единицами без избыточных регуляторных норм вроде включения малых компаний в соответствующий реестр, но с достаточной прозрачностью операций, пишет "Российская газета"

Ранее предполагалось, что крупные компании будут включены в трансграничный рынок углеродных единиц, но с введением ряда санкций такая практика стала невозможной. Новые правила позволят широкому спектру небольших предприятий производить зачет углеродных единиц для сокращения углеродного следа иных компаний - в первую очередь крупного бизнеса из промышленного сектора.

Профильные эксперты отмечают, что в первую очередь изменения в практике скажутся на подходах к реализации масштабных экологических проектов внутри страны. Расширение круга участников рынка при внедрении новых более строгих нормативно-правовых изменений будет подталкивать крупный бизнес к запуску новых инициатив в области сохранения окружающей среды и устойчивого развития в целом.

В целом новая инициатива соответствует перспективе значительной корректировки правительственных планов по сокращению углеродного следа. Ранее стало известно, что Минэкономразвития в рамках федерального проекта "Низкоуглеродное развитие" планирует понизить предельно допустимый уровень нетто-выбросов СО2 на 11% с прежних 1,67 млрд тонн, закрепленных в стратегии от 2021 года, до 1,48 млрд тонн к 2030 году.