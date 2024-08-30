Закон о легализации майнинга подстегнул спрос на оборудование

30 августа. FINMARKET.RU - Гражданепроявили большой интерес к майнингу после принятия профильного закона, рассказали участники рынка. По их словам, понятные правила игры в отрасли привлекли на рынок крупных игроков с большими средствами, пишет "Коммерсант"

Рост спроса подтвердили в Ассоциации промышленного майнинга, крупнейшей майнинговой компании РФ BitRiver и официальном дистрибуторе оборудования для майнинга криптовалют в РФ Chilkoot. В Chilkoot пояснили, что в среднем до легализации майнинга к ним в месяц приходило 150-200 запросов по покупке майнингового оборудования. "Уже в конце июля на фоне новостей о принятии законопроекта число запросов выросло кратно. Сейчас мы фиксируем увеличение роста обращений почти в 3 раза", - добавили там.

Принятый закон о развитии майнинга ввел в правовое поле новую быстрорастущую высокотехнологичную отрасль экономики, считает заместитель гендиректора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко. По сути, в августе дан старт привлечению институциональных инвестиций и развитию цифровых инноваций, считает он.