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30 августа 2024 года 09:24
Закон о легализации майнинга подстегнул спрос на оборудование
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Артем Геодакян/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Граждане РФ проявили большой интерес к майнингу после принятия профильного закона, рассказали участники рынка. По их словам, понятные правила игры в отрасли привлекли на рынок крупных игроков с большими средствами, пишет "Коммерсант". Рост спроса подтвердили в Ассоциации промышленного майнинга, крупнейшей майнинговой компании РФ BitRiver и официальном дистрибуторе оборудования для майнинга криптовалют в РФ Chilkoot. В Chilkoot пояснили, что в среднем до легализации майнинга к ним в месяц приходило 150-200 запросов по покупке майнингового оборудования. "Уже в конце июля на фоне новостей о принятии законопроекта число запросов выросло кратно. Сейчас мы фиксируем увеличение роста обращений почти в 3 раза", - добавили там. Принятый закон о развитии майнинга ввел в правовое поле новую быстрорастущую высокотехнологичную отрасль экономики, считает заместитель гендиректора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко. По сути, в августе дан старт привлечению институциональных инвестиций и развитию цифровых инноваций, считает он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, майнинг, оборудование, спрос
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