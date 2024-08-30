Из КНР перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты

30 августа. FINMARKET.RU - Ряд экспортеров из Китая отказываются от поставок в Россию продукции так называемого двойного назначения до подтверждения платежей (предоплаты). Об этом "Известиям" рассказал президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс", совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

Причиной стал новый пакет августовских санкций, в который попали 46 организаций из, а также тщательные проверки платежей китайскими банками. 23 августа приняты очередные санкции, под которые попали китайские компании и банки, сотрудничающие с, что насторожило финансовые организации и поставщиков продукции из КНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера во время брифинга отметил, что власти двух государств ищут решениебанковских платежей.

Как отметили в логистических компаниях и подтвердили в деловых объединениях, речь идет о поставках электроники, промышленного оборудования и другой техники. Так, возникли трудности и с доставкой оборудования для нефтегазовой промышленности, энергетики, машиностроения и даже со строительной техникой.

"Промышленное оборудование, электроника, станки и прочиедвойного назначения относятся к "чувствительным". Сделки с их участием гораздо тщательнее проверяются китайскими банками", - рассказал "Известиям" председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, бизнес планирует обратиться к властям за поддержкой, рассказали собеседники "Известий" в отрасли.