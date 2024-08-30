ФАС предлагает повысить сборы за аэронавигацию

30 августа. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает повыситьза аэронавигационное обслуживание (АНО) российских авиакомпаний на рейсах внутри страны на 37%, а для зарубежных направлений - в 2 раза. Об этом говорится в проекте приказа службы, пишут "Ведомости"

Текущие ставки аэронавигационных сборов регламентированы приказом№ 724 от октября 2022 г. Они зависят от максимальной взлетной массы воздушного судна (ВС). Наиболее распространенные типы самолетов в парках отечественных эксплуатантов - Airbus A320 и Boeing 737-800. По проекту ФАС, ставка аэронавигационного сбора за полет такого ВС на каждые 100 км по России должна вырасти с нынешних 1217 руб. до 1667 руб., по международным маршрутам - с 4649 до 9297 руб.

При этом для самолетов зарубежных авиакомпаний ставки за АНО, которые традиционно заметно выше внутренних тарифов, напротив, в проекте приказа предложено снизить в диапазоне 9-10%.

Как пояснил "Ведомостям" представитель ФАС, дополнительно собранные средства будут направлены исключительно в Фонд развития инфраструктуры аэропортов. Рост расходов авиакомпаний на одного пассажира по внутрироссийским направлениям составит в среднем 32-150 руб. в зависимости от протяженности маршрута, отметил собеседник. Он уточнил, что для маршрутов внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) сохраняется понижающий коэффициент (0,01) к ставке сбора (т. е. там авиакомпания за АНО платит только 1% от общероссийской ставки).

Ставки аэронавигационных сборов за последние несколько лет регулярно индексировались. Так, осенью 2022 г. для отечественных авиаперевозчиков они выросли сразу на 60% - как на рейсах внутри страны, так и на международных направлениях. Для иностранных авиакомпаний рост ставок составил 40%. С 1 апреля 2023 г. сборы выросли еще на 10% для российских и зарубежных авиакомпаний. До этого ставки индексировали в декабре 2021 г. на 5-10%.

Получателем сборов за АНО является подведомственное Росавиации ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД). Российские авиакомпании платят ФГУПу за метеорологическую, радиотехническую и другую информацию, необходимую для полета.