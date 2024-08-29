Банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы

29 августа. FINMARKET.RU - Россиянам практически недоступны кредитные— в первом полугодииотклонили девять из 10 заявок (отказы получены по 163 тыс. обращений из 181 тыс.), пишут "Известия". То есть механизм, который масштабировали на всех граждан в этом году, по сути, не заработал. В основном каникулы не оформляют, поскольку размер ссуды превышает установленный максимум, объяснили в ЦБ. Сейчас порог по автокредитам — 1,6 млн рублей, а по потребительским — 450 тыс.

В целом заемщики стали чаще обращаться за кредитными каникулами — из 181 тыс. заявок с января по июнь этого года 105 тыс. пришлись на 2-й квартал, следует из данных Центробанка.

На фоне роста кредитного портфеля повышается и спрос на реструктуризацию ссуд, пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

В Сбербанке фиксировали стабильный поток заявок на кредитные каникулы за прошедшие семь месяцев. Отказы, как правило, связаны с некорректным предоставлением документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, уточнили в пресс-службе финансовой организации.

Примерно половина всех заявок в этом году не были обоснованными, рассказал директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников. Такие же цифры привели в крымском РНКБ. Там пояснили: чаще всего не подтверждалось снижение дохода заемщика на 30% или же был превышен максимальный порог по размеру ссуды.

Кредитные каникулы должны быть доступны всем клиентам, которым они необходимы, без ограничений по размеру займа, считают в ВТБ. Если увеличить лимиты, это поможет снизить число отказов, полагают в РНКБ.