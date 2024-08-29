Социологический KPI для правительства

29 августа. FINMARKET.RU - В администрации президента (АП) обсуждается вопрос о введении специальных социологических показателей для оценки реализации нацпроектов, сообщает "Коммерсантъ".

Как поясняют источники “Ъ”, знакомые с ходом дискуссии, сейчас правительство отчитывается о своей работе в основном с помощью статистики, но она не отражает мнение граждан о том, стала ли, на их взгляд, медицинская помощь лучше, жилье доступнее и т. д. Проведение регулярных социологических мониторингов поможет заполнить этот пробел, надеются в АП.

Об этих планах недавно говорил глава президентского управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Его управление уже обратилось за помощью к профильным экспертам, хотя детального обсуждения идеи с правительством пока не было.