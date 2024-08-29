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29 августа 2024 года 09:01
Социологический KPI для правительства
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Антон Новодережкин/ТАСС
29 августа. FINMARKET.RU - В администрации президента (АП) обсуждается вопрос о введении специальных социологических показателей для оценки реализации нацпроектов, сообщает "Коммерсантъ". Как поясняют источники “Ъ”, знакомые с ходом дискуссии, сейчас правительство отчитывается о своей работе в основном с помощью статистики, но она не отражает мнение граждан о том, стала ли, на их взгляд, медицинская помощь лучше, жилье доступнее и т. д. Проведение регулярных социологических мониторингов поможет заполнить этот пробел, надеются в АП. Об этих планах недавно говорил глава президентского управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Его управление уже обратилось за помощью к профильным экспертам, хотя детального обсуждения идеи с правительством пока не было.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, нацпроекты, население, оценка
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