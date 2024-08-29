Компании все чаще атакуют по заказу

29 августа. FINMARKET.RU -стал чаще сталкиваться с кибератаками, которые проводятся хакерами за вознаграждение: доля таких инцидентов уже возросла до 44%, тогда как годом ранее составляла порядка 10%. К ним, в частности, относятся инциденты, в которых злоумышленники прибегали к кибершпионажу, пишет "Коммерсантъ".

"В большинстве случаев мы сталкивались с ситуациями, в которых представители группы открыто сообщали о наличии третьей стороны, заинтересованной в их действиях",- пояснил инженер группы расследования инцидентов Solar 4RAYS ГК "Солар" Геннадий Сазонов. Такое поведение характерно для группировок из Восточной Европы.