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29 августа 2024 года 08:43
Компании все чаще атакуют по заказу
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dpa//ТАСС
29 августа. FINMARKET.RU - Бизнес стал чаще сталкиваться с кибератаками, которые проводятся хакерами за вознаграждение: доля таких инцидентов уже возросла до 44%, тогда как годом ранее составляла порядка 10%. К ним, в частности, относятся инциденты, в которых злоумышленники прибегали к кибершпионажу, пишет "Коммерсантъ". "В большинстве случаев мы сталкивались с ситуациями, в которых представители группы открыто сообщали о наличии третьей стороны, заинтересованной в их действиях",- пояснил инженер группы расследования инцидентов Solar 4RAYS ГК "Солар" Геннадий Сазонов. Такое поведение характерно для группировок из Восточной Европы. На теневых международных форумах стоимость взлома инфраструктуры крупной российской организации с целью похищения данных сейчас доходит до $2-3 тыс. Между тем газета "Ведомости" сообщает, что с начала года хакеры стали активно атаковать российские промышленные компании с использованием вредоносного софта для кражи данных - стилера Meduza. Этот софт распространяется в даркнете, а его разработчики ранее системно запрещали использовать его в России и странах СНГ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, бизнес, кибератаки
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