Росстат: ВВП в 1-м полугодии вырос на 4,6%. Минэкономразвития: рост за 7 месяцев - 4,4%

28 августа. FINMARKET.RU -в 1-м полугодии 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%. Такую оценку распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В середине августаопубликовал первую оценку по 2-у кварталу 2024 года (без публикации данных за полугодие) - рост на 4,0% в годовом сравнении после повышения на 5,4% в 1-м квартале.

Данные Росстата за полугодие оказались незначительно хуже расчетов- министерство ранее оценивало рост ВВП в I полугодии на 4,7%.

Как сообщалось, Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает роста в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть в начале сентября, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июля заявлял, что министерство в целом согласно с обновленным прогнозом ЦБ РФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-4%, но в дальнейшем видит более существенный потенциал, чем Банк России.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,5%, в 2025 году - на 1,9%.

Рост ВВП РФ в июле 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,4% в годовом сравнении после повышения на 3,0% в июне, 4,5% в мае, на 4,5% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-июль 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,4%.

"По оценке Минэкономразвития России, в июле 2024 года рост ВВП ускорился до 3,4% г/г после 3,0% г/г в июне. С исключением сезонного и календарного факторов рост на 0,7% м/м после снижения на 1,0% м/м в июне. В целом за 7 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,4% г/г", - говорится в обзоре.

Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает роста в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть в начале сентября, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июля заявлял, что министерство в целом согласно с обновленным прогнозом ЦБ РФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-4%, но в дальнейшем видит более существенный потенциал, чем Банк России.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,5%, в 2025 году - на 1,9%.