Шанхайский филиал ВТБ собирается ввести комиссию за юаневые платежи через другие банки

28 августа. FINMARKET.RU -продолжает укреплять позиции на китайском платежном направлении. Шанхайский филиал банка, "ВТБ Шанхай", который считается флагманом в торговых расчетах с Китаем, через персональных менеджеров предупредил своих корпоративных клиентов о планах с 1 сентября существенно увеличить комиссию за исходящие и ввести комиссию за входящиев юанях через другие банки. Об этом "Ведомостям" рассказал два собеседника, близкие к теме международных расчетов.

Решение об изменении тарифов в финальной редакции ВТБ планирует разослать клиентам на этой неделе, но сотрудники банка передали обоим собеседникам, что предварительно решено установить следующие комиссии: 6% от суммы исходящего перевода из "ВТБ Шанхай" в другой банк (сейчас 0,17-0,2%) и 0,15% - за входящий. Официальной рассылки клиентам об изменении тарифов ВТБ еще не делал, поэтому рано с уверенностью говорить о том, какими будут окончательные ставки, замечает один из собеседников.

Также ВТБ планирует увеличить размер комиссии за юаневые переводы в Китай для собственных клиентов с нынешних 2,5% от суммы перевода до 3% без указания конкретных сроков зачисления средств, передает один из собеседников последнюю информацию от сотрудников банка. Одновременно ВТБ планирует предложить своим клиентам два варианта "ускоренных" платежей в КНР, говорит источник: 4% от суммы платежа за перевод максимум за 10 рабочих дней, а за 5% готов сократить этот срок не более чем до пяти дней.

Удорожание платежей сотрудники ВТБ объясняют ростом стоимости привлечения юаней, передает их слова один из собеседников. Второй называет такое объяснение очевидным на фоне усложнения доступа к китайской валюте для российских лиц, особенно подсанкционных, а также в связи с расхождением ее курса на разных сегментах отечественного рынка и между внутренним и мировым рынками.