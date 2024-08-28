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28 августа 2024 года 10:33
Собственники жилья предпочитают сдавать квартиры на короткий срок
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Сергей Мальгавко/ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - В августе объем предложения квартир в краткосрочную аренду в городах-миллионниках России достиг 100,7 тыс. лотов, увеличившись за год на 36,2%, за 2 года - на 80,4%, следует из данных "ЦИАН.Аналитики". Гендиректор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов считает, что в России в целом в краткосрочную аренду сдается около 300 тыс. объектов, на 25% больше, чем годом ранее. Основной прирост экспозиции, по его словам, происходит за счет крупных городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода. Рынок краткосрочной аренды растет на фоне сокращения предложения долгосрочной, пишет "Коммерсант". Согласно "ЦИАН.Аналитике", во втором случае объем экспозиции в городах-миллионниках достигает 23,5 тыс. квартир. Год к году объем сократился на 2,3%, за 2 года - почти вдвое. В компании обращают внимание на то, что 35% объектов посуточной аренды расположены в домах, сданных после 2015 года. С 2021 года этот показатель вырос на 14 процентных пунктов (п. п.). Как считает Кузнецов, краткосрочная аренда приносит собственникам на 30-50% больше дохода, чем долгосрочная. Тенденция наиболее ярко проявляется в небольших городах.
Опубликовано Финмаркет
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