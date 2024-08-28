Появление новых участников платежного рынка несет и новые риски - НСФР

28 августа. FINMARKET.RU - Банкив очередной раз усомнились в инициативе ввести новых участников платежного рынка. Банк России предлагает усилить конкуренцию - дать возможность приниматьне только банкам, но и, например, микрофинансовым организациям, страховщикам, финтеху. Кредитные организации, в свою очередь, отмечают, что спрос на такие услуги небольшой, а затраты на внедрение нового института высокие, как и риски для безопасности, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), пишет "Российская газета"

Законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму в июле, предлагает создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) - в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям. Как отмечается в пояснительной записке, нововведение усилит конкуренцию на рынке платежных услуг. Но конкретные цели там не указаны, как и примеры негативных практик на рынке в отношении розничных клиентов, и недостатки действующего регулирования, говорят специалистысовместно с финансовыми организациями.

ЦБ получил письмо НСФР и рассмотрит его, рассказали "РГ" в пресс-службе регулятора. Введение института НППУ, как отмечают там, широко обсуждалось с участниками рынка, и большинство из них поддержало эту инициативу.

"Банк России не раз подчеркивал, что ее реализация будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке. Кроме того, развитие института НППУ будет содействовать повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также упростит клиентский путь", - объяснили в ЦБ. И добавили: бизнес благодаря новому закону сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрировать их в предоставляемые клиентам услуги и при этом уменьшать расходы на платежи. То есть юрлица - нефинансовые организации - смогут совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ. Регулятор планирует создать реестр таких участников рынка, вести надзор.

Как отмечается в письме НСФР, предлагаемые функции НППУ фактически выполняются несколькими видами отдельно лицензируемых финансовых организаций. Оценить издержки для новых субъектов предварительно сложно, говорят в НСФР. Четкие требования к НППУ пока отсутствуют. По их оценкам, только внедрение и поддержание создаваемыми НППУ минимально необходимых элементов антифрод-систем и комплаенс-процедур потребует инвестиций в сотни миллионов рублей.

Одновременно в платежной системе появятся новые риски, связанные с возникновением дополнительного посредника между клиентом и обслуживающей его кредитной организацией, добавили в НСФР.