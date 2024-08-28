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28 августа 2024 года 09:14
Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - С начала августа банки ОАЭ, в частности Дубая, начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний, рассказал "Коммерсанту" представитель крупного дистрибутора электроники. "Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10-20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%",- говорит собеседник "Ъ". Он уточняет, что блокировать начали операции в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. "Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", - объясняет источник газеты. По его словам, проведение платежей через ОАЭ было обусловлено самой низкой комиссией из возможных - 1-3%. Отказ в проведении платежей обусловлен риском вторичных санкций США для банков Эмиратов, с которым ранее столкнулись китайские банки, говорит источник "Ъ".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ОАЭ, банки, платежи, блокировка
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