Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику

28 августа. FINMARKET.RU - С начала августа, в частности Дубая, начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний, рассказал "Коммерсанту" представитель крупного дистрибутора электроники. "Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10-20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%",- говорит собеседник "Ъ".

Он уточняет, что блокировать начали операции в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. "Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", - объясняет источник газеты. По его словам, проведение платежей через ОАЭ было обусловлено самой низкой комиссией из возможных - 1-3%. Отказ в проведении платежей обусловлен риском вторичных санкций США для банков Эмиратов, с которым ранее столкнулись китайские банки, говорит источник "Ъ".