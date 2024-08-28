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28 августа 2024 года 08:47

Малый бизнес получит льготы по патентным пошлинам

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ТАСС
ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) предоставят льготы по патентным пошлинам - они должны будут внести лишь 35% от всей суммы, рассказали "Известиям" в пресс-службе Роспатента. Речь идет о государственном сборе, который нужно уплатить для получения, а также для поддержания или продления документа, удостоверяющего исключительное право на изобретение.

Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития.

Как сообщили в Роспатенте, средние размеры патентных пошлин за все юридические действия от подачи заявки до выдачи документа составляют:

  • - для изобретений - 18,8 тыс. рублей;

  • - для полезных моделей (инновационное техническое решение) - 6,9 тыс.;

  • - для промышленных образцов (дизайн изделий) - 7,7 тыс.

Согласно предлагаемому нововведению, льготы смогут получить не только МСП. Как сообщили в Роспатенте, проект постановления освобождает от уплаты патентных пошлин участников СВО и снижает стоимость сбора для коллективов научных работников до 10%.

При этом увеличивается стоимость всех патентных пошлин в диапазоне от 10% до 20%, добавил Евгений Госьков из "Опоры России". Также отменяется льгота по уплате сборов за обращение в Роспатент в электронной форме. Такая скидка в 30% действовала с 2017 г. и была временной мерой, стимулирующей к использованию цифровой подачи заявлений, отметил эксперт.

Последнее повышение пошлин было пять лет назад, поделилась член Ассоциации юристов России Елена Гринь. Увеличение сборов продиктовано накопленной за эти годы инфляцией, добавила она. Согласно материалам к проекту Минэка, повышение пошлин необходимо для дополнительного финансирования Роспатента.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  МСП,  патенты,  пошлина,  льготы

 
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