- - для изобретений - 18,8 тыс. рублей;
- - для полезных моделей (инновационное техническое решение) - 6,9 тыс.;
- - для промышленных образцов (дизайн изделий) - 7,7 тыс.
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28 августа 2024 года 08:47
Малый бизнес получит льготы по патентным пошлинам
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ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) предоставят льготы по патентным пошлинам - они должны будут внести лишь 35% от всей суммы, рассказали "Известиям" в пресс-службе Роспатента. Речь идет о государственном сборе, который нужно уплатить для получения, а также для поддержания или продления документа, удостоверяющего исключительное право на изобретение. Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития. Как сообщили в Роспатенте, средние размеры патентных пошлин за все юридические действия от подачи заявки до выдачи документа составляют:
Опубликовано Финмаркет
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