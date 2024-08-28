Управление бизнесом в Россию вернули 8 из 10 ЭЗО

28 августа. FINMARKET.RU - Восемь из 10 компаний, получивших от государства статус экономически значимых компаний (ЭЗО), завершили судебные процессы по приостановке корпоративных прав своих иностранных головных компаний - суд удовлетворил соответствующие требования заявителей, пишут "Ведомости"

Положительные решения вынесены в отношении "АБ холдинга" (контролирует Альфа-банк), ООО "ЮНС-холдинг" ("Альфастрахование"), ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5 Group), ООО "Городской супермаркет" ("Азбука вкуса"), АО "Акрон групп" (один из основных акционеров производителя минеральных удобрений "Акрон"), угледобывающая компания ООО "Разрез Аршановский", МКАО "Хайлэнд голд" (управляет предприятиями группы золотодобытчика Highland Gold - HGM) и табачного дистрибутора АО "Торговая компания "Мегаполис".

Заседания еще по двум компаниям - ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" и АО "Группа "Русагро" - состоятся в первой половине сентября.

Во всех судебных делах о приостановке корпоративных прав иностранных холдингов истцами (в некоторых случаях вместе с компаниями или физическими лицами) выступили курирующиеминистерства и ведомства. Всем процессам был присвоен закрытый режим, они проходили по специальным правилам, установленным ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся ЭЗО" (закон об ЭЗО).

Решения по некоторым из дел были обжалованы иностранными холдингами.

Закон об ЭЗО был принят в России меньше года назад с целью восстановить контроль над российским крупным бизнесом,которым осуществлялось через иностранные холдинговыеиз недружественных юрисдикций. Статус такой организации позволяет приостановить корпоративные права зарубежного холдинга до конца текущего года и передать акции в прямое владение российским бенефициарам. Перечень компаний формирует правительство. Сейчас в перечне ЭЗО находится 10 компаний.