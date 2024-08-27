ФАС не готова менять ставку на прокачку газа для независимых

27 августа. FINMARKET.RU - ФАС не планирует пересматриватьна транспортировку газа по просьбе независимых производителей без получения от "Газпрома" обоснованной заявки, пишет "Коммерсантъ". "Роснефть" ранее просила правительство снизить тариф, не менявшийся с 2015 года, а "Газпром", по данным “Ъ”, предлагает поднять его сразу на 63%, почти до 106 руб. за 1 тыс. кубометров на 100 км.

По мнению аналитиков, правительству придется вмешаться в тарифную паузу, поскольку ситуация на внутреннем газовом рынке с 2015 года существенно осложнилась.