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27 августа 2024 года 10:28

ФАС не готова менять ставку на прокачку газа для независимых

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
27 августа. FINMARKET.RU - ФАС не планирует пересматривать тариф на транспортировку газа по просьбе независимых производителей без получения от "Газпрома" обоснованной заявки, пишет "Коммерсантъ". "Роснефть" ранее просила правительство снизить тариф, не менявшийся с 2015 года, а "Газпром", по данным “Ъ”, предлагает поднять его сразу на 63%, почти до 106 руб. за 1 тыс. кубометров на 100 км.

По мнению аналитиков, правительству придется вмешаться в тарифную паузу, поскольку ситуация на внутреннем газовом рынке с 2015 года существенно осложнилась.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  газ,  прокачка,  тариф

 
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