Дистанционный мониторинг давления и сахара в крови включат в ОМС

27 августа. FINMARKET.RU - Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) планируют установить с 2025 г. отдельные тарифына оплату услуг по мониторингу состояния пациента с помощью дистанционных устройств в программе государственных гарантий оказания медпомощи. Это следует из ответа Минздрава на письмо Всероссийского союза пациентов (ВСП), который ранее выступал с таким предложением, сообщают "Ведомости".

Представитель пресс-службы ФОМСа подтвердил изданию, что вопрос установления отдельных тарифов "действительно обсуждается", но говорить о подробностях, в том числе о размерах тарифов, пока рано. О данной инициативе также известно в "Ростехе", сказал представитель пресс-службы госкорпорации. Входящая в нее управляющая организация холдинга "Росэлектроника" АО "ОПК" – оператор платформы "Персональные медицинские помощники" (с ее помощью будет оказываться услуга мониторинга).

Как это будет работать. Пациентам выдаются тонометры и глюкометры, которые передают медикам данные о состоянии пациента: показатели артериального давления, частоты сердечных сокращений, гликемии; далее они обрабатываются, в том числе в системе поддержки принятия врачебных решений, говорит директор Территориального фонда ОМС (ТФОМС) в Севастополе и эксперт "Актион медицины" (входит в группу "Актион") Татьяна Гроздова. Как уточнил представитель "Ростеха", сейчас в эксперименте участвуют Татарстан, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Магаданская и Рязанская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также организации ФМБА в Москве и Мособласти. Пилот охватывает 21 000 пациентов с гипертонией и около 2000 человек с сахарным диабетом, на платформе зарегистрировано более 164 000 устройств.

Если тариф удаленного мониторинга будет установлен в программе госгарантий, включая базовую программу ОМС, то услуга для граждан будет бесплатной по всей стране, пояснила главный юрисконсульт ТФОМС Санкт-Петербурга Виктория Черникова. Сейчас распространение дистанционного мониторинга взатруднено нехваткой финансирования на закупку приборов в регионах, говорит она.