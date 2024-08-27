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27 августа 2024 года 09:59
Компании чаще обращают внимание на навык работы с нейросетями
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Михаил Метцель/ТАСС
27 августа. FINMARKET.RU - Ситуация с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в экономике России пока противоречива, пишет "Независимая газета". С одной стороны, по данным HeadHunter (hh.ru), уже каждая пятая компания обращает внимание на навыки работы с нейросетями. С другой стороны, по опросам, многие работники хоть и замечают влияние ИИ на свою сферу деятельности, но пока считают его в основном незначительным и далеко не всегда позитивным. Так, вовсе не обязательно ИИ помогает упростить решение рутинных задач, иногда происходит как раз наоборот. И хоть трансформация неизбежна, по прогнозу hh.ru, потребуется около 5–10 лет, чтобы внедрение ИИ изменило на российском рынке труда профессиональный ландшафт, пишет "НГ".
Опубликовано Финмаркет
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