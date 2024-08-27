Самозанятым хотят запретить работать в сфере грузоперевозок

27 августа. FINMARKET.RU - Около 70% грузоперевозчиков могут уйти с рынка - самозанятым хотят запретить работать в этой сфере, пишут "Известия". Поправки в законопроект о системе "ГосЛог" подготовлены ассоциацией "Грузавтотранс" и "Общественной потребительской инициативой" (ОПИ).

ОПИ просит прописать в законопроекте прямой запрет самозанятым осуществлятьна автомобилях с максимальной массой свыше 3,5 т, а также конкретизировать порядок их допуска к работе на машинах с максимальной массой от 2,5 до 3,5 т. По данным общественников, мера прекратит практику использования самозанятых в серых схемах по уклонению от уплаты налогов.

Кроме того, ОПИ предложила обязать агрегаторов, работающих с перевозчиками, фрахтовщиками и экспедиторами, удалять коммерческие предложения незарегистрированных в реестре фирм. Иначе у недобросовестных субъектов останется возможность обхода закона, отмечают в ОПИ.

Ассоциация "Грузавтотранс" попросила законодателей проработать механизм адаптации дальнобойщиков, которые в случае принятия закона лишатся работы. По данным ассоциации "АвтоГрузЭкс", таких в отрасли - 70%.

Сегодня многие компании, уходя от налогообложения, оформляют сотрудников как самозанятых - их в отрасли более 70%. Новые нормы должны обелить рынок, но могут сказаться на стоимости перевозок, отмечают эксперты.

С принятием поправок самозанятым "дальнобойщикам"» потребуется зарегистрироваться в качествеили уйти с рынка.