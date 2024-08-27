.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Самозанятым хотят запретить работать в сфере грузоперевозок
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

27 августа 2024 года 08:49

Самозанятым хотят запретить работать в сфере грузоперевозок

 0  
Максим Шеметов/ТАСС
Максим Шеметов/ТАСС
27 августа. FINMARKET.RU - Около 70% грузоперевозчиков могут уйти с рынка - самозанятым хотят запретить работать в этой сфере, пишут "Известия". Поправки в законопроект о системе "ГосЛог" подготовлены ассоциацией "Грузавтотранс" и "Общественной потребительской инициативой" (ОПИ).

ОПИ просит прописать в законопроекте прямой запрет самозанятым осуществлять грузоперевозки на автомобилях с максимальной массой свыше 3,5 т, а также конкретизировать порядок их допуска к работе на машинах с максимальной массой от 2,5 до 3,5 т. По данным общественников, мера прекратит практику использования самозанятых в серых схемах по уклонению от уплаты налогов.

Кроме того, ОПИ предложила обязать агрегаторов, работающих с перевозчиками, фрахтовщиками и экспедиторами, удалять коммерческие предложения незарегистрированных в реестре фирм. Иначе у недобросовестных субъектов останется возможность обхода закона, отмечают в ОПИ.

Ассоциация "Грузавтотранс" попросила законодателей проработать механизм адаптации дальнобойщиков, которые в случае принятия закона лишатся работы. По данным ассоциации "АвтоГрузЭкс", таких в отрасли - 70%.

Сегодня многие компании, уходя от налогообложения, оформляют сотрудников как самозанятых - их в отрасли более 70%. Новые нормы должны обелить рынок, но могут сказаться на стоимости перевозок, отмечают эксперты.

С принятием поправок самозанятым "дальнобойщикам"» потребуется зарегистрироваться в качестве ИП или уйти с рынка.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  грузоперевозки,  ИП

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.