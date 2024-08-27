ЦБ объяснил новый запрет на операции с "грязными" российскими бумагами

27 августа. FINMARKET.RU - Банк России выявил повышенную активность отдельных участников финансового рынка на фоне сообщений иностранных банков о возобновлении расконвертации депозитарных расписок российских эмитентов, т. е. переводе их в. В связи с этим ЦБ принял решение ограничить операции с отечественными ценными бумагами, которые учитывались на счетах депо доверительных управляющих (ДУ), пишут "Ведомости", ссылающиеся на представителя регулятора.

В частности, ЦБ обязал депозитарии обособить на счетах ДУ все российские бумаги (в том числе акции, полученные после расконвертации расписок), которые были приобретены инвесторами после 1 марта 2022 г., зачислены со счетов в иностранных организациях и в цепочке владения которых присутствуют недружественные нерезиденты. По сути, речь идет об изоляции этих бумаг от продажи прежде всего со спекулятивными целями. Мера аналогична ограничениям, уже введенным указом президента № 138, пояснил представитель регулятора (он касался счетов владельцев бумаг, а не счетов ДУ).

По мнению Банка России, новое предписание позволит обеспечить справедливое ценообразование на фондовом рынке, основанное на рыночных факторах и информации о деятельности эмитентов, а также позволит обеспечить защиту вложений российских инвесторов, заявил представитель ЦБ.

Указ № 138 закреплял, что сделки с российскими бумагами, купленными у недружественных нерезидентов, возможны только с разрешения правительственной комиссии, а доходы по ним зачисляются на счета типа С, вывод средств с которых ограничен, напомнила юрист консалтинговой компании ITSWM Лия Нани. Однако участники рынка нашли лазейку для заработка на бумагах, купленных в иностранном периметре: в документе не упоминались счета ДУ. Именно на них инвесторы стали зачислять "грязные" бумаги, приобретенные с дисконтом (в частности, через дружественные депозитарии) с их последующей перепродажей в России по рыночной цене.