Кредиты: розница впервые показала признаки замедления

27 августа. FINMARKET.RU - В июле впервые в этом году произошло снижение темпов роста кредитования физлиц, прирост объема новых кредитов оказался почти в пять раз ниже июньского. Об этом, как пишет "Коммерсантъ", свидетельствуют данные банков, опубликованные ЦБ. Согласно отчетности кредитных организаций на 1 августа (оборотная ведомость по счетам бухучета, 101-я форма), в июле был зафиксирован наименьший месячный рост портфелей кредитов граждан за весь 2024 год — 206 млрд руб. Это почти в пять раз меньше чем в июне, когда портфель розничных кредитов в российских банках вырос на 983 млрд руб. До сих пор минимальные значения роста кредитного портфеля физлиц были зафиксированы в январе и феврале — 226 млрд и 288 млрд руб. соответственно, в остальные месяцы этот показатель превышал планку в 550 млрд руб.

Эксперты отмечают, что меры властей по охлаждению рынка кредитования физлиц в июле начали давать первые заметные плоды. Наибольшее влияние, по их мнению, на объемы кредитов гражданам оказала отмена льготной ипотеки под 8% годовых. Согласно данным Банка России, на нее пришлось около 60% выдачи всей ипотеки в период ее действия.

Как отметил глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, аутсайдером среди сегментов рынка кредитования физлиц ожидаемо стала ипотека, где прирост портфеля составил лишь 0,7%. Охлаждение рынка потребительского кредитования играет важную роль в сдерживании инфляции.