Путин призвал правительство и ЦБ повысить координацию действий по снижению инфляции

26 августа. FINMARKET.RU - ПрезидентВладимирпризвал правительство и ЦБ повысить координацию действий по снижению инфляции.

"При этом вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг - это ясно, - чтобы их объём отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования", - заявил Путин.

"Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику. Так, по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн рублей", - прокомментировал президент темпы роста кредитования на фоне повышения ключевой ставки.

"По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции", - сказал Путин.

"Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, - тонкая вещь", - почеркнул президент.