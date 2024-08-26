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26 августа 2024 года 12:23
Путин призвал правительство и ЦБ повысить координацию действий по снижению инфляции
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Александр Казаков/ТАСС
26 августа. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и ЦБ повысить координацию действий по снижению инфляции. "При этом вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции", - сказал он на совещании по экономическим вопросам. "Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг - это ясно, - чтобы их объём отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования", - заявил Путин. "Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику. Так, по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн рублей", - прокомментировал президент темпы роста кредитования на фоне повышения ключевой ставки. "По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции", - сказал Путин. "Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, - тонкая вещь", - почеркнул президент.
Опубликовано Финмаркет
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