В РФ продолжительность рабочего дня выросла до 11-летнего максимума

26 августа. FINMARKET.RU - В России время, которое граждане тратят на работу, достигло максимума с 2014 г.: средний показатель по стране в 2023 г. продлился до 38 часов 12 минут в неделю, следует из обследования рабочей силы, опубликованного Росстатом в августе. В пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам, пишут "Ведомости" . Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий - 39 часов 12 минут, говорит статистика. Также Росстат обнародовал промежуточные подсчеты за 1-й квартал этого года: в среднем с января по март россияне трудились по 38 часов 28 минут в неделю.

Между тем доля тех, кто перерабатывает, т. е. трудится более 40 часов в неделю, уменьшается. В 2023 г. она составляла 4,5%, в 2022 г. - 4,7%, в 2021 г. - 5,8%. В 1-м квартале этого года она составила 4,15%.

Рост продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей, отметил представитель Минтруда в ответ на запрос "Ведомостей". При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли и сферы деятельности, продолжил он. Среди причин Минтруд называет выход работников из режимов неполного рабочего времени, а также минимизацию производственных простоев. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что некоторые предприятия работают в три смены, чтобы обеспечивать нужды фронта.

По данным Международной организации труда, продолжительность рабочей недели в России уступает другим странам. Например, в Китае этот показатель составляет 46 часов, в Индии - почти 47 часов. Рекордсмены в еврозоне - Швейцария и Сербия (по 43 часа 18 минут), а также учтенная в базе европейского института Турция, где в неделю население отдает работе почти 48 часов. Страны, где 40-часовой порог не преодолен, в меньшинстве: это Норвегия, Дания, Финляндия и Нидерланды.