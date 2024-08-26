Белый дом продлит реформу разрешительной деятельности еще на год

26 августа. FINMARKET.RU - Минэкономики переработает законопроект о переводе на постоянную основу выдачи разрешений и лицензий в электронной форме через портал госуслуг, пишет "Коммерсант" . С 2021 года в стране проводится эксперимент по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности - он вырос из контрольно-надзорной реформы и опыта проведения "регуляторной гильотины". Теперь глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение о трансформации результатов эксперимента в постоянно действующие механизмы.

Нововведения должны заработать с сентября 2025 года, при этом лицензионно-разрешительный эксперимент работает лишь до конца 2024 года.

Ранее Минэкономики уже готовило законодательное оформление его результатов в виде поправок к 61 отраслевому закону, однако по закону о контроле и надзоре изменения в законодательстве, затрагивающие бизнес, могут вступать в силу лишь с 1 марта или 1 сентября. До этого срока учесть все необходимые изменения в правительстве не успели, и чтобы не было правовых пробелов и "не кошмарить" бизнес, эксперимент решили продлить до конца 2025 года, заодно расширив его рамки.

На новом этапе в правительстве хотят наладить проактивный режим предоставления отдельных разрешений - пока их перечень не детализирован.