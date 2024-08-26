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26 августа 2024 года 09:28
Белый дом продлит реформу разрешительной деятельности еще на год
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Михаил Метцель/ТАСС
26 августа. FINMARKET.RU - Минэкономики переработает законопроект о переводе на постоянную основу выдачи разрешений и лицензий в электронной форме через портал госуслуг, пишет "Коммерсант". С 2021 года в стране проводится эксперимент по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности - он вырос из контрольно-надзорной реформы и опыта проведения "регуляторной гильотины". Теперь глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение о трансформации результатов эксперимента в постоянно действующие механизмы. Нововведения должны заработать с сентября 2025 года, при этом лицензионно-разрешительный эксперимент работает лишь до конца 2024 года. Ранее Минэкономики уже готовило законодательное оформление его результатов в виде поправок к 61 отраслевому закону, однако по закону о контроле и надзоре изменения в законодательстве, затрагивающие бизнес, могут вступать в силу лишь с 1 марта или 1 сентября. До этого срока учесть все необходимые изменения в правительстве не успели, и чтобы не было правовых пробелов и "не кошмарить" бизнес, эксперимент решили продлить до конца 2025 года, заодно расширив его рамки. На новом этапе в правительстве хотят наладить проактивный режим предоставления отдельных разрешений - пока их перечень не детализирован.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, деятенльность, разрешения, реформа
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