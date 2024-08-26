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26 августа 2024 года 08:50
Россияне могут столкнуться с блокировкой переводов на свои счета в других банках
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
26 августа. FINMARKET.RU - Граждане могут столкнуться с временной блокировкой переводов, имеющих признаки подозрительных, причем не только на чужие, как предполагалось ранее, но и на свои счета в других банках (Me2Me). Это следует из ответа ЦБ на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), пишут "Известия". В ответе ЦБ указывается, что операторы по переводу денежных средств должны проверять операции на наличие признаков, что они осуществляются без согласия клиента, также и "в случае совершения физическим лицом перевода денежных средств между банковскими счетами, открытыми ему в разных банках". При выявлении таких признаков они должны приостановить операцию или отказать в ее совершении. "Закон четко регламентирует случаи и процедуру приостановки или отклонения операций, соответствующих признакам мошенничества. Такие признаки определены приказом Банка России. При выявлении операции, соответствующей хотя бы одному из признаков, банк обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции", - подтвердили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Там также напомнили, что кредитная организация при этом должна незамедлительно уведомить клиента о том, что операция не прошла, а также сообщить о возможности подтвердить перевод (дать согласие) не позднее одного дня, следующего за днем его приостановления, или совершить повторную операцию на те же реквизиты и аналогичную сумму. В случае с переводами на свои счета приостановка фактически действует только до получения согласия или повторного перевода клиента, отметила пресс-служба ЦБ в своем ответе. Поэтому человек (так называемый дроп), который позволил мошенникам использовать свою карту тем или иным способом и который находится под их влиянием, может просто подтвердить операцию. И банк будет вынужден ее осуществить, сказал замруководителя НСФР Александр Наумов. По его словам, попытки ограничения переводов на свои счета полностью нивелируют положительный эффект от введения 482-ФЗ (увеличения переводов Me2Me без комиссии до 30 млн рублей), "основная цель которых - убрать несправедливые комиссии, которыми некоторые банки пытаются удержать клиентов от выбора более выгодных предложений при размещении финансовых средств". Поэтому, уверен Наумов, важно приостанавливать переводы именно на чужую карту или счет. Для защиты же людей при Me2Me, на взгляд замруководителя НСФР, лучше использовать другие механизмы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, счета, переводы, блокировка
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