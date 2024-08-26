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26 августа 2024 года 08:27
Процедуру перевода лесных земель для развития туристских ОЭЗ предлагают упростить
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26 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает упростить процедуру перевода земель для развития туристских особых экономических зон. Для этого министерство подготовило законопроект, которым, по сути, предлагается вернуть возможность включения в границы туристско-рекреационных особых экономических зон (ТРТ ОЭЗ) земельных участков, отнесенных к категории земель лесного фонда, пишут "Ведомости". Действующая редакция указанной нормы, которая не предусматривала создание ТРТ ОЭЗ на землях лесного фонда, действует с 1 сентября 2023 г. Для того чтобы включать лесные участки в границы ТРТ ОЭЗ, правительству предстоит утвердить порядок процедуры. Также потребуется согласование Россельхоза. После включения таких земель в границы ТРТ ОЭЗ они будут переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения). Минэкономразвития объясняет необходимость принятия законопроекта целями развития туристической инфраструктуры и рассчитывает, что обновленная редакция ст. 6.2 закона "Об особых экономических зонах" вступит в силу уже с 2025 г. В законопроекте также уточняется, что при создании ТРТ ОЭЗ на земельных участках, принадлежащих к категории земель лесного фонда, необходимо будет учитывать требования по недопущению уменьшения площади лесов зеленых и лесопарковых зон. Сам порядок включения в границы ТРТ ОЭЗ земельных участков лесного фонда будет отражен в правилах создания ОЭЗ и изменения площади ОЭЗ, утвержденных постановлением правительства России от 14 февраля 2024 г. № 156.
Опубликовано Финмаркет
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