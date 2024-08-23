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23 августа 2024 года 11:45
Где не ощутят отсутствие льготной IT-ипотеки
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Михаил Синицын/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Сразу несколько крупных банков объявили, что возобновят выдачу льготной IT-ипотеки. Теперь - с обновленными условиями. Процентная ставка вырастет, но останется в разы ниже рыночных значений, даже если выбрать комбинированные условия, пишет "Росссийская газета". "Модернизация условий позволит сделать меру поддержки более целевой, поддержать сотрудников высокотехнологичных отраслей в тех регионах, где это наиболее актуально", - отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, которого цитирует "РГ". С выделением новых лимитов объем кредитования банком, по его словам, может составить около 200 млрд рублей к 2030 году. Как сообщил газете руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко, рынок недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга вряд ли ощутит отсутствие льготной IT-ипотеки - даже до изменения условий ее доля была слишком мала в общем объеме ипотечных выдач.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, IT-ипотека
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