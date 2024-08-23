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23 августа 2024 года 11:12
В России могут появиться две криптобиржи - в Москве и Петербурге
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23 августа. FINMARKET.RU - В России могут появиться две криптобиржи, одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге. Цель - поддержка внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Два источника "Коммерсанта" рассказали, что для одной планируется использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) для ВЭД. Что касается московской площадки, то пока не решено, будет ли она сделана на базе Мосбиржи или отдельно в рамках экспериментально-правового режима. Источник "Ъ" пояснил, что сейчас основные идеи связаны с созданием стейблкойнов. Так, планируется создать стейблкойны на юань и в целом на корзину валют БРИКС. Сейчас единственным применимым к потенциальным криптобиржам в России регулированием остается только ЭПР (экспериментальный правовой режим), закон об этом только что принят, говорит член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы РФ Михаил Успенский. По его мнению, первое время в тестовом режиме биржей будет пользоваться узкий круг лиц, далее крупнейшие экспортеры и импортеры: "дочки", "внучки" "голубых фишек" и бизнесов из их периметра.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, криптобиржи
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