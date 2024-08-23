В России могут появиться две криптобиржи - в Москве и Петербурге

23 августа. FINMARKET.RU - В России могут появиться две, одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге. Цель - поддержка внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Два источника "Коммерсанта" рассказали, что для одной планируется использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) для ВЭД. Что касается московской площадки, то пока не решено, будет ли она сделана на базе Мосбиржи или отдельно в рамках экспериментально-правового режима.

Источник "Ъ" пояснил, что сейчас основные идеи связаны с созданием стейблкойнов. Так, планируется создать стейблкойны на юань и в целом на корзину валют БРИКС.

Сейчас единственным применимым к потенциальным криптобиржам в России регулированием остается только ЭПР (экспериментальный правовой режим), закон об этом только что принят, говорит член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют ГосдумыМихаил Успенский.

По его мнению, первое время в тестовом режиме биржей будет пользоваться узкий круг лиц, далее крупнейшие экспортеры и импортеры: "дочки", "внучки" "голубых фишек" и бизнесов из их периметра.