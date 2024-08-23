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23 августа 2024 года 09:36
Верховный суд защитил автомобиль от кредиторов
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Владимир Гердо/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос об оставлении автомобиля обанкротившемуся гражданину для обеспечения "необходимого уровня существования", пишет "Коммерсант". Нередко машина выступает единственным активом должника, на который можно обратить взыскание, и арбитражные суды часто отказываются исключить транспортное средство из конкурсной массы, поскольку другой возможности погасить хотя бы часть долгов нет. ВС же счел возможным сохранить автомобиль за должником, имеющим в нем острую необходимость. В частности, речь идет о случаях, когда гражданин-банкрот имеет инвалидность и нуждается в периодическом посещении больницы, находящейся далеко от его места жительства. Юристы отмечают, что ВС развивает "социально ориентированный подход" в делах о банкротстве физлиц и смягчает практику нижестоящих судов. Как разъяснил ВС, госполитика направлена на "обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей" и одной из мер "социальной защиты инвалидов является его реабилитация".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, должники, кредиторы, автомобиль
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