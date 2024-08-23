Верховный суд защитил автомобиль от кредиторов

23 августа. FINMARKET.RU - Верховный суд(ВС) рассмотрел вопрос об оставлении автомобиля обанкротившемуся гражданину для обеспечения "необходимого уровня существования", пишет "Коммерсант" . Нередко машина выступает единственным активом должника, на который можно обратить взыскание, и арбитражные суды часто отказываются исключить транспортное средство из конкурсной массы, поскольку другой возможности погасить хотя бы часть долгов нет.

ВС же счел возможным сохранитьза должником, имеющим в нем острую необходимость. В частности, речь идет о случаях, когда гражданин-банкрот имеет инвалидность и нуждается в периодическом посещении больницы, находящейся далеко от его места жительства. Юристы отмечают, что ВС развивает "социально ориентированный подход" в делах о банкротстве физлиц и смягчает практику нижестоящих судов.

Как разъяснил ВС, госполитика направлена на "обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей" и одной из мер "социальной защиты инвалидов является его реабилитация".