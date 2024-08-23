.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Верховный суд защитил автомобиль от кредиторов
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

23 августа 2024 года 09:36

Верховный суд защитил автомобиль от кредиторов

 0
Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос об оставлении автомобиля обанкротившемуся гражданину для обеспечения "необходимого уровня существования", пишет "Коммерсант". Нередко машина выступает единственным активом должника, на который можно обратить взыскание, и арбитражные суды часто отказываются исключить транспортное средство из конкурсной массы, поскольку другой возможности погасить хотя бы часть долгов нет.

ВС же счел возможным сохранить автомобиль за должником, имеющим в нем острую необходимость. В частности, речь идет о случаях, когда гражданин-банкрот имеет инвалидность и нуждается в периодическом посещении больницы, находящейся далеко от его места жительства. Юристы отмечают, что ВС развивает "социально ориентированный подход" в делах о банкротстве физлиц и смягчает практику нижестоящих судов.

Как разъяснил ВС, госполитика направлена на "обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей" и одной из мер "социальной защиты инвалидов является его реабилитация".


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  должники,  кредиторы,  автомобиль

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.