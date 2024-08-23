Разрыв между пенсиями работающих и незанятых упал на 17%

23 августа. FINMARKET.RU -между пенсиями работающих и незанятых с начала года снизился на 17%, до 4,8 тыс. рублей. В июле 2024 т.г. выплаты первых были на уровне 18,6 тыс., а вторых - 23,4 тыс., следует из данных Соцфонда (СФР). Речь о фактически начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту же деньги, которые поступают конкретному гражданину, могут отличаться от этой цифры: они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов и региона, пишут "Известия"

При этом за 6 месяцев средняя начисленная пенсия работающих увеличилась на 4% (с 17,9 тыс.), а незанятых - практически не изменилась. Тогда как с прошлого июля, то есть за год, выплаты трудящимся выросли на 11%, а остальных - на 7,3%.

Со следующего года работающим гражданам впервые за 9 лет начнут индексировать пенсию. Индексация будет проводиться дважды в год - с 1 февраля 2025-го и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущих 12 месяцев и с 1 апреля - с учетом стоимости пенсионного балла. Как оценила вице-премьер Татьяна Голикова, минимальное увеличение выплат после повышения должно составить 1,3 тыс. рублей.

Возвращение индексации работающим пенсионерам позволит обеспечить рост доходов всех получателей страховых выплат, сказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

Для расчета суммы прибавки нужно различать понятия базы начисления и суммы индексации. В 2025 г. за базу примут пенсию, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений с 2016 по 2024 гг. Выглядеть это будет так: