- - возьмут выплату, которую гражданин получает на конец 2024 г.;
- - учтут все пропущенные индексации за годы работы и прибавят их к фактической пенсии - это будет базой для расчета повышения в 2025 г.;
- - подсчитают сумму увеличения от базы, но прибавят ее не к самой базе, а к фактической пенсии на конец этого года.
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23 августа 2024 года 09:00
Разрыв между пенсиями работающих и незанятых упал на 17%
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Сергей Булкин/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Разрыв между пенсиями работающих и незанятых с начала года снизился на 17%, до 4,8 тыс. рублей. В июле 2024 т.г. выплаты первых были на уровне 18,6 тыс., а вторых - 23,4 тыс., следует из данных Соцфонда (СФР). Речь о фактически начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту же деньги, которые поступают конкретному гражданину, могут отличаться от этой цифры: они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов и региона, пишут "Известия". При этом за 6 месяцев средняя начисленная пенсия работающих увеличилась на 4% (с 17,9 тыс.), а незанятых - практически не изменилась. Тогда как с прошлого июля, то есть за год, выплаты трудящимся выросли на 11%, а остальных - на 7,3%. Со следующего года работающим гражданам впервые за 9 лет начнут индексировать пенсию. Индексация будет проводиться дважды в год - с 1 февраля 2025-го и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущих 12 месяцев и с 1 апреля - с учетом стоимости пенсионного балла. Как оценила вице-премьер Татьяна Голикова, минимальное увеличение выплат после повышения должно составить 1,3 тыс. рублей. Возвращение индексации работающим пенсионерам позволит обеспечить рост доходов всех получателей страховых выплат, сказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Для расчета суммы прибавки нужно различать понятия базы начисления и суммы индексации. В 2025 г. за базу примут пенсию, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений с 2016 по 2024 гг. Выглядеть это будет так:
Опубликовано Финмаркет
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