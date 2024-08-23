Планы по сокращению выбросов парниковых газов предлагают скорректировать

23 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает скорректироватьпо сокращению выбросов парниковых газов. В базовом сценарии планируется установить цель по сокращению нетто-выбросов СО2 до 1,483 млрд т к 2030 г., следует из материалов к федеральному проекту "Низкоуглеродное развитие", пишут "Ведомости" . Это на 11% ниже, чем установлено стратегией низкоуглеродного развития, утвержденной правительством в 2021 г., - там в целевом варианте фигурирует значение 1,673 млрд т. В консервативном сценарии федпроекта цель предлагается установить на уровне 1,718 млрд т к 2030 г.

Описанный в федпроекте базовый сценарий является целевым и, действительно, несколько более амбициозный, чем в Стратегии низкоуглеродного развития, пояснил федеральный чиновник. По его словам, итоговый показатель будет зависеть от утвержденного финансирования.

Согласно принятой стратегии, к 2050 г. нетто-выбросы должны сократиться до 630 млн т. А достижение углеродной нейтральности (баланс между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением) запланировано на 2060 г.

Помимо цели по снижению выбросов в федпроекте обозначены планы по выпуску углеродных единиц (верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 т углекислого газа). В базовом варианте планируется выпустить 70 млн т эквивалента CO2, следует из материалов к федпроекту. В документе указано, что в 2023 г. было выпущено углеродных единиц в объеме 80 000 т. По данным реестра углеродных единиц, сейчас в обращении находится 32,4 млн углеродных единиц.

Как сообщил представитель Минэкономразвития, государство собирается развивать добровольный углеродный рынок путем совершенствования действующей инфраструктуры. В частности, планируется развивать методологическую базу, которая позволит компаниям облегчить процесс разработки проектной документации для климатических проектов и расчета возможных эффектов. Кроме того, министерство планирует продвигать российскую систему на международных рынках.

Представить Минэкономразвития напомнил, что законодательство не предусматривает каких-либо требований для бизнеса по сокращению выбросов парниковых газов.

Министерство предлагает выделить на федпроект "Низкоуглеродное развитие", который входит в нацпроект по экономике, в базовом варианте 30 млрд руб. в 2025-2030 гг. Основные расходы будут приходиться на гранты научным организациям.