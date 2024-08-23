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23 августа 2024 года 10:05
"Т-банк" собирается удивить всех новым сервисом онлайн-продаж
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23 августа. FINMARKET.RU - Т-банк запустит свой сервис онлайн-продажи товаров. Об этом "Ведомостям" рассказали четыре источника в разных IТ-компаниях и профильных ассоциациях. Собеседники издания назвали новый сервис "маркетплейсом". Представитель банка, в свою очередь, уточнил, что это будет не маркетплейс "в буквальном смысле", но отрицать работы над новым сервисом онлайн-торговли не стал. Он пообещал, что банк скоро "всех удивит". Один из бывших сотрудников Т-банка говорит, что принимал участие в обсуждении проекта. Собеседник "Ведомостей", близкий к одной из отраслевых ассоциаций, подтверждает, что маркетплейс разрабатывается как минимум с декабря 2023 г. Другой сотрудник крупнейшего маркетплейса и еще один сотрудник IT-компании знают от двух разных сотрудников Т-банка о том, что проект уже готов к запуску. О запуске Т-банком собственного маркетплейса знает и председатель Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ, объединяет селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов) Евгения Черницкая. По ее словам, запуск запланирован на осень 2024 г. - к сезону распродаж, чтобы "сделать старт максимально мощным".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: ПРФ, Т-банк, маркетплейс, запуск
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