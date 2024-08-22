ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

22 августа. FINMARKET.RU - В России намерены усилитьза сделками крупных финансовых организаций. Они будут обязаны согласовывать спокупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера. Такой законопроект одобрила правкомиссия, сообщают "Известия". Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к правительству.

Новое требование будет действовать для крупных игроков, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Его установит правительство по согласованию с Центробанком.

Законопроект подготовила антимонопольная служба. Ранее заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров сообщал, что такая инициатива нужна для исполнения Национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы. Он отметил: с 2014 по 2023 год служба рассмотрела 16 обращений о совершении сделок..

Сейчас, по закону, предварительное одобрение антимонопольной службы нужно только в том случае, если стоимость активов покупаемой организации выше определенной суммы. Она установлена постановлением правительства: 29 млрд рублей — для банков, 8 млрд рублей — для лизинговых компаний, 3 млрд — для микрофинансовых, 200 млн — для страховых.

ФАС предлагает изменения в законодательство, чтобы защитить более мелких игроков рынка и не допустить монополизации одним или очень ограниченным числом крупных участников, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, в банковском секторе такая тенденция явно заметна, особенно после серии массовых отзывов лицензий у небольших игроков регионального значения в последние годы.

Концентрация увеличивается и на банковском, и на страховом рынках, согласился независимый эксперт Андрей Бархота. При этомпродолжаются — на очереди судьба кредитных организаций с участием иностранного капитала. Среди них — Райффайзенбанк, «Юникредит», Ситибанк. Сейчас, вероятно, они ищут покупателей и подобные сделки тоже нужно согласовывать с антимонопольной службой, считает эксперт.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России в III квартале 2024 года, сообщал глава группы Йоханн Штробль. Он пояснял, что речь идет почти о полной остановке кредитования — финансовая организация будет ждать погашения уже выданных ссуд и не станет выдавать новые. Предполагалось, что кредитный портфель Райффайзенбанка в России должен к 2026 году снизиться на 65% по сравнению с III кварталом 2023-го.

Сделки крупных финансовых организаций должны проходить под контролем ФАС, согласился основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: служба уже давно одобряет покупки крупных конкурентов.

Однако с 2022 года в целом на рынке стало гораздо больше сделок из-за ухода из России иностранных компаний. Скорее всего, именно на такие договоры власти будут обращать наиболее пристальное внимание, считает эксперт.