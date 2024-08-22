.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Банк России предлагает увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн руб. - Набиуллина
Минсельхоз РФ и НСА скорректируют "дорожную карту" для удвоения доли застрахованных с господдержкой посевов
22 августа 2024 года 10:10
ФАС усилит контроль за сделками крупных банков
|0
Станислав Красильников/ТАСС
22 августа. FINMARKET.RU - В России намерены усилить контроль за сделками крупных финансовых организаций. Они будут обязаны согласовывать с ФАС покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера. Такой законопроект одобрила правкомиссия, сообщают "Известия". Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к правительству. Новое требование будет действовать для крупных игроков, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Его установит правительство по согласованию с Центробанком. Законопроект подготовила антимонопольная служба. Ранее заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров сообщал, что такая инициатива нужна для исполнения Национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы. Он отметил: с 2014 по 2023 год служба рассмотрела 16 обращений о совершении сделок.. Сейчас, по закону, предварительное одобрение антимонопольной службы нужно только в том случае, если стоимость активов покупаемой организации выше определенной суммы. Она установлена постановлением правительства: 29 млрд рублей — для банков, 8 млрд рублей — для лизинговых компаний, 3 млрд — для микрофинансовых, 200 млн — для страховых. ФАС предлагает изменения в законодательство, чтобы защитить более мелких игроков рынка и не допустить монополизации одним или очень ограниченным числом крупных участников, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, в банковском секторе такая тенденция явно заметна, особенно после серии массовых отзывов лицензий у небольших игроков регионального значения в последние годы. Концентрация увеличивается и на банковском, и на страховом рынках, согласился независимый эксперт Андрей Бархота. При этом сделки продолжаются — на очереди судьба кредитных организаций с участием иностранного капитала. Среди них — Райффайзенбанк, «Юникредит», Ситибанк. Сейчас, вероятно, они ищут покупателей и подобные сделки тоже нужно согласовывать с антимонопольной службой, считает эксперт. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России в III квартале 2024 года, сообщал глава группы Йоханн Штробль. Он пояснял, что речь идет почти о полной остановке кредитования — финансовая организация будет ждать погашения уже выданных ссуд и не станет выдавать новые. Предполагалось, что кредитный портфель Райффайзенбанка в России должен к 2026 году снизиться на 65% по сравнению с III кварталом 2023-го. Сделки крупных финансовых организаций должны проходить под контролем ФАС, согласился основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: служба уже давно одобряет покупки крупных конкурентов. Однако с 2022 года в целом на рынке стало гораздо больше сделок из-за ухода из России иностранных компаний. Скорее всего, именно на такие договоры власти будут обращать наиболее пристальное внимание, считает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.