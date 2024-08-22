Две трети россиян не хотят получать цифровую зарплату

22 августа. FINMARKET.RU - Почти каждый восьмой россиянин (13%), информированный о цифровом рубле, хотел бы получать цифровую зарплату целиком либо частично, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные на портале, показывают, что чаще всех иметь зарплату в цифровых рублях предпочитают сограждане до 34 лет - каждый шестой респондент данной возрастной категории.

В свою очередь, две трети работающих россиян, осведомленных о цифровом рубле (67%), не хотят получать цифровую зарплату, среди возрастных категорий наиболее скептично к цифровому рублю настроены респонденты 35-44 лет (74%), отмечают в SuperJob.ru.

В ходе исследования выяснилось, что с ростом доходов меньше желания иметь всю зарплату в цифровых рублях: если среди сограждан, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц, эта доля составляет 9%, то среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей - 4%.

Согласно опросу, каждый пятый респондент (20%) затруднился определиться с тем, насколько ему интересна идея иметь зарплату в цифровых рублях.

проводился 14-20 августа 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, осведомленных о цифровом рубле, в 390 населенных пунктах, во всех федеральных округах.