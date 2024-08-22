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22 августа 2024 года 09:05

Утюги, соковыжималки и мясорубки вошли в пятерку отечественных брендов-лидеров

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
22 августа. FINMARKET.RU - За первое полугодие 2024 года отечественные бренды мелкой бытовой техники (МБТ) Vitek, Starwind, Polaris и Redmond выбились в лидеры продаж. Утюги, соковыжималки, мясорубки, чайники, фены и стайлеры этих брендов вошли в пятерку самых продаваемых в России, следует из статистики аналитической компании GfK, на которую ссылаются "Ведомости".

Рост спроса на отечественные марки товаров подтвердили и в IT-дистрибуторах "Марвел-дистрибуция" и diHouse, ритейлере "М.видео-Эльдорадо" и маркетплейсах. Спрос на российскую МБТ растет динамичнее, чем на крупную, обращает внимание директор департамента крупной бытовой техники (КБТ) "Марвел-дистрибуции" Лариса Сенина. Одна из главных причин связана с ассортиментом: отечественной продукции на рынке МБТ стало больше, а в сегменте КБТ российские бренды пока представлены гораздо скромнее. ("Российские бренды утюгов, соковыжималок и мясорубок вошли в пятерку лидеров")


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  быттехника,  бренды,  рейтинг

 
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