В России растет неравенство по доходам

22 августа. FINMARKET.RU - В 2023 году в России выросло неравенство по доходам, пишет "Коммерсантъ", приводящий расчет ЦМАКП. Расслоение происходило на фоне сокращения числа бедных и в основном было спровоцировано опережающим ростом доходов наиболее богатых слоев населения. В составе высокодоходных групп, по оценке ЦМАКП, появились новые элементы - это участники военной операции на Украине, чье денежное довольствие более чем вдвое превышает среднемесячную зарплату по стране, и работники сфер, где активно происходит импортозамещение и растет производство (машиностроение, химическая промышленность, ИТ и т. д.). В результате доля граждан с доходами выше 100 тыс. рублей в месяц (впрочем, в значительной степени также в силу инфляции) выросла с 5,7% населения в 2021 году до 10% в 2023-м и, очевидно, заметно увеличится и в 2024 году. Такая динамика во многом объясняет переход к прогрессивной шкале налогообложения, который произойдет в 2025 году, пишет "Ъ".

Как отмечают "Ведомости", эксперты ЦМАКПа пишут, что в сегменте доходов россиян сложилась необычная для рынка труда ситуация. Разрыв в доходах обычно характеризуется одновременным и последовательным обогащением одних и обеднением других, указывают экономисты. Сейчас же уровень жизни всех социально-экономических групп растет, но разными темпами: высокодоходных групп – гораздо быстрее, отмечают эксперты. Из-за этого усиливается неравенство при одновременном снижении уровня бедности.

По данным Росстата, коэффициент фондов (разница в доходах между 10% самых обеспеченных россиян и 10% самых бедных) вырос в 2023 г. до 14,8 после 14% в 2022 г. В то же время доля россиян, проживающих за чертой бедности, снизилась до 8,5% в 2023 г. с 13,5% в 2016 г. Группы богатых и верхнего среднего класса, наоборот, растут, подчеркивают в ЦМАКПе. Почти в 2 раза выросла доля людей, среднедушевыекоторых превышают 100 000 руб.: если в 2021 г. она составляла 5,7% населения, то по итогам 2023 г. – 10%. Одновременно группа тех, кто зарабатывает больше 100 000 руб., превысила доли двух предшествующих групп распределения, отмечают эксперты, мнение которых приводят "Ведомости"..