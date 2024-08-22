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22 августа 2024 года 08:36
Криптокомпании столкнулись с трудностями рекламы
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VCG/ТАСС
22 августа. FINMARKET.RU - Криптокомпании столкнулись с трудностями в рекламировании своих продуктов после вступления в силу закона, ограничивающего рекламу криптовалют, пишет "Коммерсантъ". Так, о запрете размещения рекламы на стендах проинформированы участники крупнейшего профильного форума CryptoSummit. Участники рынка, в том числе медийного, намерены ждать разъяснений по применению нового закона. Под запрет рекламы попали даже сервисы для проверки криптокошельков и трансакций на предмет отсутствия грязной криптовалюты, заметила основатель New Level Agency Татьяна Максименко. По оценке независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, ограничение продвижения услуг участников криптовалютного сегмента может затронуть от 500 до нескольких тысяч хозяйствующих субъектов. Эксперт отмечает, что без маркетинговой поддержки продаж продуктов и услуг криптокомпаний их потенциальный объем может снизиться на 35-55%, а в терминах операционной прибыли это 10-25 млрд рублей, оценивает он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, криптовалюта, реклама
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