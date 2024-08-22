Нацпроект по обеспечению транспортом оценили в 6,7 трлн рублей

22 августа. FINMARKET.RU - Формат нового национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" предполагает три сценария мероприятий по его реализации. Об этом говорится в презентации Минпромторга и заинтересованных органов власти, о которой >пишут "Ведомости". Документ обсуждался на стратегической сессии правительства 20 августа.

относится к проектам так называемого технологического лидерства, отраженным в майском указе президента Владимира Путина.

Консервативный сценарий нового нацпроекта предполагает затраты на уровне 635 млрд руб., из которых 520 млрд – внебюджетные источники, еще 6,6 млрд – средства ФНБ. Это позволит построить 299 судов, 235 самолетов и вертолетов, выпустить 618 000 электромобилей и последовательных гибридов и установить 3000 электрозаправок до 2030 г. Ассигнования из бюджета на этот сценарий подтверждены Минфином, говорится в презентации.

Базовый сценарий предполагает рост затрат на нацпроект до 2,47 трлн руб., включая 586 млрд внебюджетного финансирования и 378 млрд из ФНБ. В него заложено строительство 638 судов, поставки 426 самолетов и вертолетов, производство 711 400 электромобилей и гибридов, установка 28 000 электрозаправочных станций (ЭЗС) и выпуск 43 электропоездов для ВСМ. Бюджетные ассигнования на этот сценарий, как следует из презентации, "предварительно согласованы".

Потребность в финансировании третьего, "необходимого", сценария нацпроекта оценена в 6,67 трлн руб., включая 1,09 трлн из внебюджетных источников и 3,23 трлн из ФНБ. Ключевым результатом его реализации должно стать строительство 721 судна, поставки 1759 воздушных судов, производство 758 720 электрокаров и гибридов, установка 34 200 ЭЗС. Доля отечественных автомобилей на рынке к 2030 г. в "необходимом" сценарии должна составить 81% против 75% в базовом и 55% в консервативном. О статусе согласования финансирования на этот сценарий в презентации не сообщается.

"Указанные сценарии финансирования нацпроекта не являются окончательными предложениями, они будут доработаны по итогам состоявшейся на стратсессии дискуссии", – сказал "Ведомостям" представитель Минпромторга.