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21 августа 2024 года 11:32
Где самые высокие зарплаты кандидатам без опыта работы
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Евгений Курсков/ТАСС
21 августа. FINMARKET.RU - В июле самые высокие зарплаты кандидатам без опыта предлагали в сфере продажи и управления недвижимостью. Здесь новые сотрудники без опыта работы могут рассчитывать в среднем на 103 106 рублей в месяц. Однако заработные платы на таких позициях зачастую указываются вилками с максимальными значениями, а реальный доход работников зависит от процентов со сделок, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", пишет "Российская газета". На 2-м месте в рейтинге самых высокооплачиваемых и перспективных отраслей для вчерашних выпускников и начинающих специалистов оказалась сфера доставки, грузоперевозок и логистики, где средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта составила 89 418 рублей. В тройке лидеров оказалась сфера строительства, где средние зарплатные предложения для новичков при полной занятости составили 87 659 рублей ежемесячно. В среднем по России кандидаты без опыта могут рассчитывать на 57 462 рубля в месяц на старте карьеры.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, отрасли, зарплаты, предложения
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