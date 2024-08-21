Где самые высокие зарплаты кандидатам без опыта работы

21 августа. FINMARKET.RU - В июле самые высокиекандидатам без опыта предлагали в сфере продажи и управления недвижимостью. Здесь новые сотрудники без опыта работы могут рассчитывать в среднем на 103 106 рублей в месяц. Однако заработные платы на таких позициях зачастую указываются вилками с максимальными значениями, а реальный доход работников зависит от процентов со сделок, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", пишет "Российская газета"

На 2-м месте в рейтинге самых высокооплачиваемых и перспективных отраслей для вчерашних выпускников и начинающих специалистов оказалась сфера доставки, грузоперевозок и логистики, где средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта составила 89 418 рублей.

В тройке лидеров оказалась сфера строительства, где средние зарплатныедля новичков при полной занятости составили 87 659 рублей ежемесячно.

В среднем по России кандидаты без опыта могут рассчитывать на 57 462 рубля в месяц на старте карьеры.